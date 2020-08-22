Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в стране

22 августа, Mossovetinfo.ru - 22 августа, на митинге своих сторонников в Гродно президент Беларусии Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника 24 августа все предприятия, которые участвуют в забастовке.

"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие", – сказал Лукашенко.



Также Лукашенко на фоне протестов в Гродно и обещаний властей пойти на уступки протестующим сменил губернатора области. Новую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, они ее поддержали. Вместо отправленного в отставку губернатора Владимира Кравцова главой назначен министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.