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Другое     22.08.2020 18:20

Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в стране

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Теги:  Беларуссия  Лукашенко  Гродно  губернатор  забастовки 

22 августа, Mossovetinfo.ru - 22 августа, на митинге своих сторонников в Гродно президент Беларусии Александр Лукашенко поручил закрыть с понедельника 24 августа все предприятия, которые участвуют в забастовке.
"Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие", – сказал Лукашенко.

Также Лукашенко на фоне протестов в Гродно и обещаний властей пойти на уступки протестующим сменил губернатора области. Новую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, они ее поддержали. Вместо отправленного в отставку губернатора Владимира Кравцова главой назначен министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

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Теги: 
Беларуссия  Лукашенко  Гродно  губернатор  забастовки 

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