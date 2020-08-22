18:20 Другое Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в стране
11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год
09:41 Общество Самолет с Навальным вылетел из Омска в Берлин
18:52 Общество Омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию
17:46 Общество Алексей Навальный останется в больнице Омска до стабилизации состояния
11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год
19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год
19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября