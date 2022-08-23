 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     23.08.2022 11:49

«Лукойл» купил «Спартак» и стадион клуба

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Лукойл  Спартак  стадион 

23 августа. Mossivetinfo — Московский футбольный клуб «Спартак» перешел под управление «Лукойла», который более 20 лет спонсировал клуб. В заявлении компании говорится о приобретении 100 процентов акций клуба и стадиона клуба в районе Тушино.

Леонид Федун сложил с себя полномочия президента клуба, члена и председателя совета директоров красно-белых и не будет принимать участие в управлении клубом.

Федун владел «Спартаком» более 18 лет. За это время команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

После ухода Федуна на место президента «Спартака», как сообщает «Матч ТВ». , претендуют три кандидата: Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц.

Хавкин с 2012 года занимал пост вице‑президента — руководителя аппарата «Лукойла», с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров — руководителем аппарата совета директоров компании. Матыцын с 1997 года работает вице‑президентом «Лукойла», с 2017 года он — первый вице‑президент ПАО «ЛУКОЙЛ». Хачатурянц в июне покинул пост президента РПЛ.

Решение по новому руководителю клуба может быть принято уже в этот четверг, 25 августа.

21 февраля Московский футбольный клуб «Спартак», который в 2022 году отметит 100-летие, представил новую эмблему. В сообщении клуба отмечается, что ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Лукойл  Спартак  стадион 

Возврат к списку

Лента новостей

11:49 Другое «Лукойл» купил «Спартак» и стадион клуба

08:56 Мнения Запах гари покинет Москву не раньше 25 августа - Росгидромет

08:41 Происшествия СК возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля с Дугиной в Подмосковье

18:55 В России На тушении пожаров в Рязанской области занято более 800 человек, три самолета и семь вертолетов - МЧС

18:40 Происшествия Полицейские Тверского района столицы задержали подозреваемых в краже товара из продуктового магазина

Актуальные материалы

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru