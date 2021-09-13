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Другое     13.09.2021 16:42

Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

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Теги:  футбол  Марио Фернандес  сборная России по футболу 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение прекратить выступления в сборной России по футболу и сосредоточиться на выступлениях за клуб.

В интервью, которое Фернандес дал пресс-службе ЦСКА, футболист сообщил, что решение завершить карьеру в сборной он принял после чемпионата Европы, однако после смены тренерского штаба сборной решил помочь команде в сентябрьских матчах.

«С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы», - рассказал футболист, которому в сентябре исполнится 31 год.

Кроме того, по словам Фернандеса, надо дать возможность расти и развиваться молодым футболистам.

Марио Фернандес дебютировал в сборной России в сентябре 2017 года. С тех пор он провел за российскую команду 33 матча, в которых забил 5 голов. Вместе со сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Теги: 
футбол  Марио Фернандес  сборная России по футболу 

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