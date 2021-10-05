Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива».

5 октября. Mossovetinfo.ru – Сербский специалист Марко Николич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», сообщается на официальном сайте железнодорожников.



Сообщается, что контракт с Николичем расторгнут по обоюдному согласию. Вместе с Николичем ряды железнодорожников покинут его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.



Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Семина. Под руководством серба железнодорожники выиграли Кубок России, а также завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата.