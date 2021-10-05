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Другое     05.10.2021 16:23

Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива».

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Теги:  футбол  Марко Николич  Локомотив  отставка 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Сербский специалист Марко Николич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Локомотив», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Сообщается, что контракт с Николичем расторгнут по обоюдному согласию. Вместе с Николичем ряды железнодорожников покинут его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» назначен Дмитрий Лоськов.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Семина. Под руководством серба железнодорожники выиграли Кубок России, а также завоевали серебряные и бронзовые медали чемпионата.

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Теги: 
футбол  Марко Николич  Локомотив  отставка 

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