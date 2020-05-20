Мау и Эскиндаров переназначены ректорами - РАНХиГС и Финансового университета

20 мая, Mossovetinfo.ru - Ректора двух передовых российских вузов Владимир Мау и Мухадин Эскиндаров сегодня переназначены ректорами. Об этом сообщил Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем аккаунте @Aleksei_Kudrin в twitter.



"Сегодня Владимир Мау и Мухадин Эскиндаров переназначены ректорами двух передовых российских вузов - РАНХиГС и Финансового университета. Много лет с ними сотрудничаю, вижу, как они «горят» за свои университеты! Желаю новых успехов", - сообщил Кудрин.