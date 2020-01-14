14 января. Mossovetinfo.ru – Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и теперь будет поддерживать только операционную систему Windows 10.
Пользователи «семерки» смогут и дальше работать на ней, однако к ним перестанут приходить обновления системы.
В компании данное решение объяснили тем, что «семерка» вышла в свет более 10 лет назад и за это время появились новые виды кибератак, которым призвана противостоять именно Windows 10.
Также в компании отметили, что старые устройства, разработанные для Windows 7, были разработаны на устаревших компонентах и установка на них более современной Windows 10 может снизить их производительность. Таким образом, пользователям устаревших устройств придется сменить их на более современные.
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