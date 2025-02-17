МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США

28 февраля — Mossovetinfo.ru — МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США и сообщил что его отъезд к месту службы в г. Вашингтон ожидается в ближайшее время.



«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Его отъезд к месту службы в г. Вашингтон ожидается в ближайшее время», — говорится в сообщении для СМИ МИД России.



Краткая биографическая справка; Дарчиев Александр Никитич

С 2025 года — директор департамента Северной Атлантики (Великобритания, Ирландия, Канада, США) МИД РФ.



На дипломатической службе с 1992 года:

В 1992—1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России.

В период с 1997 по 2002 год — советник посольства России в США. В 2003—2005

годах — заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ.

С 2005 по 2010 год- советник-посланник посольства Российской Федерации в США.

В 2010—2014 годах — директор департамента Северной Америки МИД России.

С 24 октября 2014 года по 11 января 2021 года — посол России в Канаде.

В 2021—2025 годах — директор департамента Северной Америки МИД РФ (департамент обеспечивал взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Канадой).



Родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. В 1987 году в Институте США и Канады Академии наук СССР защитил диссертацию на тему «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70−80-е годы».