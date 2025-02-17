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Другое     28.02.2025 17:51

МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США

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Теги:  Дарчиев  Россия  посол  МИД  США  агреман 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — МИД России сообщил о получении агремана на назначение А.Н.Дарчиева Послом России в США и сообщил что его отъезд к месту службы в г. Вашингтон ожидается в ближайшее время.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Его отъезд к месту службы в г. Вашингтон ожидается в ближайшее время», — говорится в сообщении для СМИ МИД России.

Краткая биографическая справка; Дарчиев Александр Никитич
С 2025 года — директор департамента Северной Атлантики (Великобритания, Ирландия, Канада, США) МИД РФ.

На дипломатической службе с 1992 года:
В 1992—1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России.
В период с 1997 по 2002 год — советник посольства России в США. В 2003—2005
годах — заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ.
С 2005 по 2010 год- советник-посланник посольства Российской Федерации в США.
В 2010—2014 годах — директор департамента Северной Америки МИД России.
С 24 октября 2014 года по 11 января 2021 года — посол России в Канаде.
В 2021—2025 годах — директор департамента Северной Америки МИД РФ (департамент обеспечивал взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Канадой).

Родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. В 1987 году в Институте США и Канады Академии наук СССР защитил диссертацию на тему «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70−80-е годы».

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Теги: 
Дарчиев  Россия  посол  МИД  США  агреман 

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