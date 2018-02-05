5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из Северной Кореи (КНДР) в минувшем году. Об этом 5 февраля сообщаетсо ссылкой на информацию от члена разведывательного комитета парламента Южной Кореи Ким Бюн Ки.«Северная Корея отправляла электронные письма, которые могли взломать криптовалютные биржи и личную информацию их клиентов и способствовать похищениям миллиардов вон», - сообщил Ким Бюн Ки.Отмечается, что хакеры из КНДР до сих пор осуществляют хакерские атаки на биржи.Как сообщало ИА «Моссовет» 2 февраля, на японской биржена 534 миллионов долларов.