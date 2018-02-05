Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Другое     05.02.2018 12:00

Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из КНДР

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Корея  хакеры  криптовалюта  хищение  взлом 

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Миллиарды вон похищены с бирж Южной Кореи хакерами из Северной Кореи (КНДР) в минувшем году. Об этом 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на информацию от члена разведывательного комитета парламента Южной Кореи Ким Бюн Ки.

«Северная Корея отправляла электронные письма, которые могли взломать криптовалютные биржи и личную информацию их клиентов и способствовать похищениям миллиардов вон», - сообщил Ким Бюн Ки.

Отмечается, что хакеры из КНДР до сих пор осуществляют хакерские атаки на биржи.
Как сообщало ИА «Моссовет» 2 февраля, на японской бирже хакеры украли криптовалюту на 534 миллионов долларов. 

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Корея  хакеры  криптовалюта  хищение  взлом 

Возврат к списку

Лента новостей

16:09 Происшествия Мосгорсуд выпустил из-под стражи врача-гематолога Мисюрину

15:58 Происшествия В Бутово из-за взрыва на 20 этаже обрушилась стена дома

15:38 Город 17 бань в 2018 году откроют в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья»

13:49 Мнения Выдвижение Грудилина от КПРФ спровоцировало кризис левого движения – экспертный доклад

13:06 Происшествия В больнице скончался трехлетний ребенок, избитый опекуншей

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru