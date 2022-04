8 апреля, Mossovetinfo.ru - Санкционные правила 31 CFR часть 587 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 25 Управления по контролю за иностранными активами от 7 апреля 2022 года, опубликованная 7 апреля на сайте Минфина США, разрешает продажу для России ряд важных элементов для телекоммуникаций и интернет. Разрешены: «все операции, обычно возникающие и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации, которые запрещены российскими санкциями за вредную иностранную деятельность Правила, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), разрешены.(b) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицами из США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий , связанных с обменом общение через Интернет, такое как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, услуги веб-хостинга и регистрации доменных имен, которые запрещены RuHSR, разрешено.».Пунктом «с» запрещены финансовые транзакции с банками и физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции.В то же время Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ за связь с Объединённой судостроительной корпорацией.Источник - https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf DEPARTMENT OF THE TREASURYWASHINGTON, D.C.OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROLRussian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations31 CFR part 587GENERAL LICENSE NO. 25Authorizing Transactions Related to Telecommunicationsand Certain Internet-Based Communications