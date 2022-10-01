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Другое     01.10.2022 18:18

Минобороны: из-за угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман

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Теги:  Минобороны  Красный Лиман 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи в связи с созданием угрозы окружения, сообщается в сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 1 октября 2022 г. 16:50).

"Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - говорится в сводке Минобороны.

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Теги: 
Минобороны  Красный Лиман 

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