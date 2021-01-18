19:15 Другое Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
19:05 Город (Москва и область) Подмосковье может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав
16:56 В России Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг заработает с 31 января
16:52 Общество Навальный арестован на 30 суток
15:43 Власть Путин поручил обеспечить возможность получения госуслуг без предоставления бумажных документов
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19