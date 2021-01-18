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Другое     18.01.2021 19:15

Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

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Теги:  Минск  Белоруссия  хоккей  IIHF  чемпионат мира 

18 января. Mossovetinfo.ru – Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщает «Р-спорт».

Чемпионат должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021. Однако белорусская оппозиция призвала ввести против белорусских властей санкции, в том числе лишить страну права на проведение чемпионата мира.

Позднее глава IIHF Рене Фазель отметил, что на спонсоров турнира было оказано давление, чтобы они отказались спонсировать турнир, если его не перенесут из Белоруссии в другую страну.

При этом, решения о том, где пройдет чемпионат мира 2021 года пока не принято. По словам Фазеля, решение о новом месте проведения турнира будет принято позднее.

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Теги: 
Минск  Белоруссия  хоккей  IIHF  чемпионат мира 

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