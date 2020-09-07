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Другое     07.09.2020 19:22

Минздрав Подмосковья запустил сайт по вакцинации населения против гриппа

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Теги:  Московская область  грипп  прививки 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Министерство здравоохранения Московской области для удобства жителей региона запустило сайт, посвященный вакцинации населения против гриппа, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе ведомства.

На информационной странице можно получить все необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также как правильно подготовиться к вакцинации.

Записаться на прием к участковому врачу можно через сайт госуслуг и по многоканальному телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30

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Теги: 
Московская область  грипп  прививки 

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