14 апреля. Mossovetinfo.ru – Заразиться коронавирусом можно находясь в радиусе 4 метров от заразившегося, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.



По словам Брико, к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые проводили исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения.



Кроме того, исследователи установили, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность от 30 минут до 3 часов, а на некоторых предметах – до нескольких дней. Таким образом, вероятность заражения коронавирусом контактным путем не ниже, чем воздушно-капельным.



Брико отметил, что в связи с высокой интенсивностью распространения коронавируса, проследить цепочку заражения в таком мегаполисе как Москва очень сложно. Рост числа заражений короанвирусом эпидимиолог объяснил тем, что две недели назад многие москвичи нарушили только что введенный режим самоизоляции и отправились на шашлыки. Что же касается новых ограничительных мер, то их эффективность по мнению Брико станет понятна через неделю.



На 14 апреля в России выявлено уже 21 102 случая заражения короанвирусом, из них 13 002 случая зафиксировано в Москве. За весь период пандемии зафиксировано 224 летальных исхода, выздоровели 1694 человека.