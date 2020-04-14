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Другое     14.04.2020 18:38

Минздрав предупредил о распространении коронавируса в радиусе 4 метров

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Теги:  коронавирус  распространение 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Заразиться коронавирусом можно находясь в радиусе 4 метров от заразившегося, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

По словам Брико, к такому выводу пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые проводили исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, исследователи установили, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность от 30 минут до 3 часов, а на некоторых предметах – до нескольких дней. Таким образом, вероятность заражения коронавирусом контактным путем не ниже, чем воздушно-капельным.

Брико отметил, что в связи с высокой интенсивностью распространения коронавируса, проследить цепочку заражения в таком мегаполисе как Москва очень сложно. Рост числа заражений короанвирусом эпидимиолог объяснил тем, что две недели назад многие москвичи нарушили только что введенный режим самоизоляции и отправились на шашлыки. Что же касается новых ограничительных мер, то их эффективность по мнению Брико станет понятна через неделю.

На 14 апреля в России выявлено уже 21 102 случая заражения короанвирусом, из них 13 002 случая зафиксировано в Москве. За весь период пандемии зафиксировано 224 летальных исхода, выздоровели 1694 человека.


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Теги: 
коронавирус  распространение 

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