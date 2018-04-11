Московская биржа: евро — 80 руб./€, доллар выше 64 руб./$

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - В среду, 11 апреля, курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили рост и превысили максимумы вторника.

Через 10 минут после открытия торгов, согласно данным торгов на Московской бирже, на курс доллара составляет 64 руб./$, курс евро превысил 80 руб./€ . Это соответствует показателям марта 2016 года.



Иностранные валюты растут третий день на фоне введенных США антироссийских санкций.