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Другое     11.04.2018 10:19

Московская биржа: евро — 80 руб./€, доллар выше 64 руб./$

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Теги:  Россия  валюта  биржа  рост  санкции  доллар  евро 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - В среду, 11 апреля, курсы доллара и евро на Московской бирже продолжили рост и превысили максимумы вторника.
Через 10 минут после открытия торгов, согласно данным торгов на Московской бирже, на курс доллара составляет 64 руб./$, курс евро превысил 80 руб./€ . Это соответствует показателям марта 2016 года.

Иностранные валюты растут третий день на фоне введенных США антироссийских санкций.

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Теги: 
Россия  валюта  биржа  рост  санкции  доллар  евро 

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