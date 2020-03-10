10 марта. Mossovetinfo.ru – Мосбиржа перед открытием торгов во вторник, 10 марта, повысила верхние границы возможного изменения курсов валют, следует из данных Мосбиржи.
Верхняя граница возможного изменения курса доллара выросла с 70,445 рубля до 75,2125 рубля, курса евро – с 79,625 рубля до 85,785 рубля.
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