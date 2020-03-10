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Другое     10.03.2020 09:54

Московская биржа перед стартом торгов 10 марта повысила верхние границы возможного изменения курса валют

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Теги:  Мосбиржа  курсы валют 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Мосбиржа перед открытием торгов во вторник, 10 марта, повысила верхние границы возможного изменения курсов валют, следует из данных Мосбиржи.

Верхняя граница возможного изменения курса доллара выросла с 70,445 рубля до 75,2125 рубля, курса евро – с 79,625 рубля до 85,785 рубля.


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Теги: 
Мосбиржа  курсы валют 

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