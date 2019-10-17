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Другое     17.10.2019 11:37

Московская скорая помощь стала второй по эффективности среди крупных мегаполисов мира

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Теги:  скорая помощь  исследование  эффективность 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Московская скорая помощь заняла второе место по эффективности среди мегаполисов мира согласно данным исследования аудиторской компании PwC, сообщает ТАСС.

Компания PwC провели сравнительное исследование служб скорой помощи 15 крупных мегаполисов: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга.

Сравнение производилось по нескольким направлениям: скорость работы, оснащенность и индекс удовлетворенности пациентов. Эксперты оценивали время соединения с оператором, время подъезда к пациенту, время доставки пациента в больницу, количество бригад вертолетов, вертолетных площадок, больниц, а также подстанций скорой помощи.

В результате служба скорой помощи Москвы заняла второе место по эффективности после скорой помощи Берлина, далее расположились Париж и Сингапур. Кроме того, московская скорая помощь заняла третье место по оснащенности после Берлина и Йоханесбурга, второе место после Лондона по количеству бригад на 100 тысяч населения, и первое место по времени ответа оператора. Кроме того, московские бригады скорой помощи быстрее всех приезжают на вызов. По индексу удовлетворенности пациентов (95%) московская скорая помощь уступает только парижской (96%).


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Теги: 
скорая помощь  исследование  эффективность 

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