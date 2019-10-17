17 октября. Mossovetinfo.ru – Московская скорая помощь заняла второе место по эффективности среди мегаполисов мира согласно данным исследования аудиторской компании PwC, сообщает ТАСС.
Компания PwC провели сравнительное исследование служб скорой помощи 15 крупных мегаполисов: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга.
Сравнение производилось по нескольким направлениям: скорость работы, оснащенность и индекс удовлетворенности пациентов. Эксперты оценивали время соединения с оператором, время подъезда к пациенту, время доставки пациента в больницу, количество бригад вертолетов, вертолетных площадок, больниц, а также подстанций скорой помощи.
В результате служба скорой помощи Москвы заняла второе место по эффективности после скорой помощи Берлина, далее расположились Париж и Сингапур. Кроме того, московская скорая помощь заняла третье место по оснащенности после Берлина и Йоханесбурга, второе место после Лондона по количеству бригад на 100 тысяч населения, и первое место по времени ответа оператора. Кроме того, московские бригады скорой помощи быстрее всех приезжают на вызов. По индексу удовлетворенности пациентов (95%) московская скорая помощь уступает только парижской (96%).
12:48 Власть МИД РФ направит ноту США в связи задержанием американских дипломатов в Северодвинске
11:58 В мире Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
11:37 Другое Московская скорая помощь стала второй по эффективности среди крупных мегаполисов мира
11:05 Город (Москва и область) Завершено благоустройство улицы Ильинка и прилегающих переулков
10:42 Происшествия Освобожденный из-под стражи участник акции 27 июля в Москве покинул Россию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года
10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»