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Другое     10.11.2020 14:18

Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

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Теги:  спорт  зрители  согласование  Сергей Собянин  указ 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому проведение в Москве спортивных мероприятий с участием зрителей будет разрешаться только при согласовании с Департаментом спорта и московским управлением Роспотребнадзора.

Согласовывать количество зрителей на матчах необходимо будет с 13 ноября.

Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.


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Теги: 
спорт  зрители  согласование  Сергей Собянин  указ 

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