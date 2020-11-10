10 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому проведение в Москве спортивных мероприятий с участием зрителей будет разрешаться только при согласовании с Департаментом спорта и московским управлением Роспотребнадзора.



Согласовывать количество зрителей на матчах необходимо будет с 13 ноября.



Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.