10 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому проведение в Москве спортивных мероприятий с участием зрителей будет разрешаться только при согласовании с Департаментом спорта и московским управлением Роспотребнадзора.
Согласовывать количество зрителей на матчах необходимо будет с 13 ноября.
Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.
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