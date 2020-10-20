22 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» начал выступление в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграв вничью в гостях с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2.



Счет открыли москвичи, мяч на 19-й минуте забил нападающий железнодорожников Эдер. Однако в конце первого и начале второго тайма австрийский клуб забил два мяча и вышел вперед. В итоге на 75-й минуте счет сравнял Виталий Лисакович.



Днем ранее в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» проиграл дома бельгийскому «Брюгге», а «Краснодар» в гостях сыграл вничью 1:1 с французским «Ренном».



В четверг, 22 октября свое выступление в Лиге Европы начнет последний российский клуб, выступающий в еврокубках в этом сезоне - ЦСКА. Армейцы в гостях сыграют с австрийским клубом «Вольфсберг».