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22.10.2020, 00:31
Московский «Локомотив» в Лиге чемипонов сыграл вничью с «Зальцбургом»
22 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» начал выступление в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграв вничью в гостях с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2:2. Счет открыли москвич...
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Другое
21.10.2020, 00:55
Российские клубы стартовали в Лиге чемпионов
21 октября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы во вторник, 20 октября, стартовали в Лиге чемпионов с поражения и ничьей. Санкт-петербургский «Зенит» принимал на своем поле бельгийский «Брюг...
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Другое
20.10.2020, 01:06
Samsung, Xiaomi и Honor лидируют на российском рынке продажи смартфонов
20 октября. Mossovetinfo.ru – Смартофны Samsung, Xiaomi и Honor являются лидерам продаж на российском рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке. Смартфоны компании Samsung...