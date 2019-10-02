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Другое     04.10.2019 08:45

Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в связи с 90-летием

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Теги:  Московский планетарий  юбилей  лекции 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет, в связи с этим планетарий подготовил цикл познавательных лекций о космосе и астрономии, сообщается на портале mos.ru.

Лекции пройдут с 6 по 11 октября на двух площадках: в парке «Зарядье» и в самом планетарии. Всего запланировано шесть лекций, из которых пять – бесплатные. В лекциях примут участие известные астрономы, астрофизики, специалисты по астрографии, а также космонавты.

Посетители узнают откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах, сколько весит лунный грунт, как ориентироваться по звездному небу. Также посетителям расскажут о последних открытиях в области космоса, о жизни космонавтов на МКС, о лунной программе резных стран и многое другое.


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Карта места

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Теги: 
Московский планетарий  юбилей  лекции 

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