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Другое
04.10.2019, 08:45
Московский планетарий подготовил цикл лекций о космосе в связи с 90-летием
4 октября. Mossovetinfo.ru – Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет, в связи с этим планетарий подготовил цикл познавательных лекций о космосе и астрономии, сообщается на портале mos.ru...
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Другое
03.10.2019, 09:50
Эксперты рассказали о способах сэкономить на отоплении
3 октября. Mossovetinfo.ru – Как сэкономить на отоплении и избежать лишних трат на оплату услуг ЖКХ рассказали эксперты, которых опросили РИА Новости. Наиболее эффективным способом сэкономить...
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Другое
02.10.2019, 09:42
Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси
2 октября. Mossovetinfo.ru – Известный советский композитор Гия Канчели скончался в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на родственников музыканта. Сообщаетс...