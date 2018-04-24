24 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 мая. Как сообщает пресс-служба зоопарка, до конца лета он будет открываться в 7:30 и закрываться в 20:00.
C 7:30 до 9:00 билеты можно приобрести со скидкой в 40% - за 300 рублей при обычной цене в 500 рублей. Кассы будут работать до 19:00.
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