24 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 мая. Как сообщает пресс-служба зоопарка, до конца лета он будет открываться в 7:30 и закрываться в 20:00.



C 7:30 до 9:00 билеты можно приобрести со скидкой в 40% - за 300 рублей при обычной цене в 500 рублей. Кассы будут работать до 19:00.