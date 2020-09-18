17 сентября. Mossovetinfo.ru - Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации Лиги Европы и выбыло из розыгрыша.



В матче, проходившем в Тбилисси, грузинская команда победила со счетом 2:1. На голы Ираклия Сихарулиндзе (54-я минута) и Мамия Гавашеишвили (76-я минута), Динамо смогло ответить лишь одним голом Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте.



Так как из-за коронавируса квалификационные раунды состоят из одного матча, «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы.