17 сентября. Mossovetinfo.ru - Московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации Лиги Европы и выбыло из розыгрыша.
В матче, проходившем в Тбилисси, грузинская команда победила со счетом 2:1. На голы Ираклия Сихарулиндзе (54-я минута) и Мамия Гавашеишвили (76-я минута), Динамо смогло ответить лишь одним голом Николая Комличенко с пенальти на 90-й минуте.
Так как из-за коронавируса квалификационные раунды состоят из одного матча, «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы.
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