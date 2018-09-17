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Другое     17.09.2018 21:58

Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном

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Теги:  Московский планетарий  астрономические явления  Луна  Марс  Сатурн 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 по 20 сентября жители Москвы смогут наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном, сообщается на официальном сайте Московского планетария.

Луна близка к полнолунию, поэтому становится ярким ночным светилом. Используя ее как ориентир можно будет наблюдать за Марсом и Сатурном.

Возле Сатурна Луна пройдет 17 сентября, а возле Марса 19 и 20 сентября. Планеты хорошо будут видны в случае ясной погоды после захода Солнца, ориентировочно около 22:45.


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Карта места

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Теги: 
Московский планетарий  астрономические явления  Луна  Марс  Сатурн 

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