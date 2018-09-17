17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 по 20 сентября жители Москвы смогут наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном, сообщается на официальном сайте Московского планетария.
Луна близка к полнолунию, поэтому становится ярким ночным светилом. Используя ее как ориентир можно будет наблюдать за Марсом и Сатурном.
Возле Сатурна Луна пройдет 17 сентября, а возле Марса 19 и 20 сентября. Планеты хорошо будут видны в случае ясной погоды после захода Солнца, ориентировочно около 22:45.
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