17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 по 20 сентября жители Москвы смогут наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном, сообщается на официальном сайте Московского планетария.



Луна близка к полнолунию, поэтому становится ярким ночным светилом. Используя ее как ориентир можно будет наблюдать за Марсом и Сатурном.



Возле Сатурна Луна пройдет 17 сентября, а возле Марса 19 и 20 сентября. Планеты хорошо будут видны в случае ясной погоды после захода Солнца, ориентировочно около 22:45.