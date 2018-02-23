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Другое     25.02.2018 10:49

На 55-м году жизни скончалась популярнейшая индийская киноактриса Шридеви

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Теги:  Шридеви  Индия  Дубай 


25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Одна из самых популярнейших и любимых актрис индийской киноиндустрии, Шридеви, скоропостижно скончалась от сердечного приступа в субботу в 54 года.

Ссылаясь на источники в семье, Press Trust of India сообщила, что Шридеви скончалась вечером в субботу от остановки сердца в Дубае, где она посещала семейную свадьбу.

Фильмография Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) насчитывает больше 260 картин. Самыми популярными фильмами с ее участием стали «Артист» (1983 год), «Родной ребенок» (1987 год), «Мистер Индия» (1987 год).

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Теги: 
Шридеви  Индия  Дубай 

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