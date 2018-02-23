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25.02.2018, 10:49
На 55-м году жизни скончалась популярнейшая индийская киноактриса Шридеви
25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Одна из самых популярнейших и любимых актрис индийской киноиндустрии, Шридеви, скоропостижно скончалась от сердечного приступа в субботу в 54 года. Ссылаясь на ист...
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24.02.2018, 09:24
Бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия ее допинг-пробы B
24 февраля /Mossovetinfo.ru/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, в чьей пробе A был обнаружен допинг, отказалась от вскрытия пробы B, сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню. Об этом с...
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23.02.2018, 08:25
Первое золото России на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла фигуристка Алина Загитова
23 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Золотую медаль в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова, показав лучший результат по итога...