На 55-м году жизни скончалась популярнейшая индийская киноактриса Шридеви



25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Одна из самых популярнейших и любимых актрис индийской киноиндустрии, Шридеви, скоропостижно скончалась от сердечного приступа в субботу в 54 года.



Ссылаясь на источники в семье, Press Trust of India сообщила, что Шридеви скончалась вечером в субботу от остановки сердца в Дубае, где она посещала семейную свадьбу.



Фильмография Шридеви (настоящее имя Шри Амма Янгер Айяпан) насчитывает больше 260 картин. Самыми популярными фильмами с ее участием стали «Артист» (1983 год), «Родной ребенок» (1987 год), «Мистер Индия» (1987 год).