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Другое     16.03.2021 11:46

На гаджеты Apple будут предустанавливать российское ПО

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Теги:  Apple  гаджеты  програмное обеспечение  Минцифры 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Компания Apple согласилась выполнять российские законы, с 1 апреля при активации гаджетов компании в России будет появляться предложение об установке российского программного обеспечения, сообщают «Ведомости», со ссылкой на представителя Минцифры.

Сообщается, что Apple достиг соглашения с Минцифры, теперь при активации гаджета в России перед пользователем будет появляться диалоговое окно, в котором по умолчанию будет предложено установить ПО из утвержденного правительством России списка. При этом, пользователь сможет отказаться от установки российского ПО, убрав соответствующие галочки в диалоговом окне. В компании Apple подтвердили эту информацию.

В компании также заявили, что Apple всегда соблюдает законы стран, в которых работает.

В ноябре правительство России приняло постановление, согласно которому на все гаджеты, продаваемые в стране, необходимо предустанавливать российское программное обеспечение.

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Теги: 
Apple  гаджеты  програмное обеспечение  Минцифры 

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