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Другое     30.03.2024 08:12

На Солнце произошла вспышка высшего балла X

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30 марта — Mossovetinfo.ru —— На Солнце ночью 29 марта произошла вспышка высшего балла X. Космические мониторы GOES зарегистрировали резкий рост потоков рентгеновского излучения, пришедших со стороны Солнца. Согласно данным космических телескопов AIA, вспышка происходит в том же активном центре № 3615, который произвел недавнюю бурю уровня G4 от 24 марта 2024 года. Активная область в настоящий момент находится очень близко к западному краю Солнца, на самой границе зоны возможного влияния на Землю. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.

Также сообщается, что взрывные воздействия от ночной вспышки X1.1 не затронут Землю. Событие оказалось слишком удалено от линии Солнце-Земля. По состоянию на настоящий момент исключены оба вида нагрузок — радиационная, связанная с приходом тяжелых частиц (протонов с энергиями 10 - 100 МэВ), а также ударная, вызываемая воздействием плазмы. Исходя из наблюдений, высокий уровень вспышечной активности может поддерживаться нашей звездой еще около 2 суток, но область находится уже в безопасной зоне.

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Карта места

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