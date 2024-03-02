Другие материалы
-
Другое
30.03.2024, 08:12
На Солнце произошла вспышка высшего балла X
30 марта — Mossovetinfo.ru —— На Солнце ночью 29 марта произошла вспышка высшего балла X. Космические мониторы GOES заре...
-
Другое
29.03.2024, 07:36
Нейросети "Яндекс браузера" выявили более 400 тыс. мошеннических сайтов
29 марта — Mossovetinfo.ru —— "Яндекс браузер" запустил возможность проверки безопасности сайтов при помощи нейросе...
-
Другое
02.03.2024, 05:07
Китайские ученые предложили новое решение для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов
2 марта — Mossovetinfo.ru — Группа китайских ученых разработала электролит нового типа, способный увеличить скорос...