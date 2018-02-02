На японской бирже хакеры украли криптовалюты на 534 миллионов долларов

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Кража хакерами виртуальной валюты NEM на сумму 54 миллиарда иен (около 534 миллионов долларов) стала причиной к проведению обысков в главном офисе криптовалютной биржи Coincheck в токийском районе Сибуя.



Специалисты Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии в пятницу приступили к проведению обысков , чтобы проверить отчетность компании, а также убедиться, что биржа способна выполнить свои обязательства перед клиентами.



По оценкам специалистов от действий хакеров пострадали 260 тысяч человек.



Между тем биткойн в пятницу торгуется ниже 9 тысяч долларов за биткойн, что является минимальным курсом за последние два месяца.