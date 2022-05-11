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Другое     11.05.2022 10:03

На Западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили репортера Al Jazeera

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Теги:  Al Jazeera  Абу Аклех  пресса  Дженин  армейский рейд 

11 мая. Mossovetinfo.ru - Израильские силы застрелили журналистку Al Jazeera Shiren Abu Akleh на оккупированном Западном берегу, сообщает палестинское министерство здравоохранения. В ведомстве, в частности, информировали, что Ширин, которая освещала израильский армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, получила огнестрельное ранение в голову, после чего умерла.

Телеканал Al Jazeera также подтвердил эту информацию и смерть своего репортера.

Абу Аклех была одета в жилет для прессы, когда она была убита.

Израильские военные заявили, что во время операции в Дженине они подверглись обстрелу из тяжелого оружия и взрывчатых веществ и открыли ответный огонь. Начальник бюро "Аль-Джазиры" в Рамалле Валид аль-Омари заявил, что палестинские боевики не стреляли, оспаривая заявление Израиля, в котором говорилось о такой возможности.

Ранения также получил еще один журналист, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Фото: Al Jazeera - Shiren Abu Akleh освещала израильские рейды на Дженин на оккупированном Западном берегу - и начала работу с Al Jazeera со второй палестинской интифады в 2000 году


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Теги: 
Al Jazeera  Абу Аклех  пресса  Дженин  армейский рейд 

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