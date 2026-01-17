Другие материалы
20.01.2026, 08:17
Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до уровня G4.7
20 января — Mossovetinfo.ru — Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, дости...
19.01.2026, 13:01
Рособоронэкспорт впервые покажет российские беспилотники на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби
19 января — Mossovetinfo.ru — АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую росси...
17.01.2026, 21:35
США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии
17 января — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норв...