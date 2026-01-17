Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до уровня G4.7

20 января — Mossovetinfo.ru — Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему G5, говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.



Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов, - говорится в сообщении.



Ранее ученые сообщали о начале магнитной бури на Земле после того, как вечером 19 января, поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.



Также сообщается, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений.



СМИ сообщают, что минувшей ночью северное сияние наблюдалось в небе над рядом районов Амурской области, Якутии, Бурятии.