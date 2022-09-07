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Другое     07.09.2022 11:51

Назван расширенный состав сборной России на осенние матчи

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  РФС 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав команды, который будет готовится к сентябрьским матчам, сообщается на официальном сайте РФС.

В расширенный состав вошли 35 футболистов.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат»), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – «Крылья Советов»), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Первый осенний матч сборная России проведет 24 сентября в Бишкеке против сборной Киргизии. Даты остальных матчей станут известны позднее.


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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  РФС 

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