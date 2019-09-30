30 сентября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает РФС.
Всего в списке 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
Сборная России сыграет дома с командой Шотландии 10 октября. Гостевой матч на Кипре состоится 13 октября.
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