30 сентября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает РФС.



Всего в списке 25 футболистов.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).



Сборная России сыграет дома с командой Шотландии 10 октября. Гостевой матч на Кипре состоится 13 октября.