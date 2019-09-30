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Другое     30.09.2019 13:11

Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Шотландией и Кипром

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Теги:  Евро-2020  сборная России по футболу  футбол  спорт 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра. Об этом сообщает РФС.

Всего в списке 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).

Сборная России сыграет дома с командой Шотландии 10 октября. Гостевой матч на Кипре состоится 13 октября.


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Теги: 
Евро-2020  сборная России по футболу  футбол  спорт 

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