 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Другое     25.08.2020 14:33

Назван состав сборной России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

25 августа. Mossovetinfo.ru - Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав национальной команды на матчи Лиги наций с сербами и турками.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит» ), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо». Россияне начнут выступление 3 сентября домашним матчем с сербами, а 6 сентября сыграют в гостях с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

Возврат к списку

Лента новостей

15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

14:33 Другое Назван состав сборной России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций

14:30 Город (Москва и область) В Подмосковье возобновили проведении диспансеризации

13:40 Власть В Кремле назвали «пустым шумом» сообщения о причастности к отравлению Навального

13:19 Происшествия Прокуратура в Москве проводит проверку по факту смерти подростка, упавшего с крыши

Актуальные материалы

15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус

10:05 Власть Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

09:08 Общество Депутат Госдумы предложил отложить на месяц начало учебного года

09:00 Город (Москва и область) Троллейбусы убрали с последних шести маршрутов в Москве

10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru