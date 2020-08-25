25 августа. Mossovetinfo.ru - Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав национальной команды на матчи Лиги наций с сербами и турками.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),



Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит» ), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).



Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо». Россияне начнут выступление 3 сентября домашним матчем с сербами, а 6 сентября сыграют в гостях с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.