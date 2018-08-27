27 августа. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб сборной России назвал фамилии футболистов, которые будут вызваны на матч Лиги Наций УЕФА с Турцией и контрольный матч с Чехией, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Всего на сборы вызвано 25 игроков.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).



Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).



Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).



Матч Лиги Наций УЕФА Турция - Россия пройдет 7 сентября в турецком Трабзоне, контрольный матч Россия – Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.