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Другое     27.08.2018 13:43

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Турцией и Чехией

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Теги:  Сборная России по футболу  РФС  состав  футбол 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб сборной России назвал фамилии футболистов, которые будут вызваны на матч Лиги Наций УЕФА с Турцией и контрольный матч с Чехией, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Всего на сборы вызвано 25 игроков.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Матч Лиги Наций УЕФА Турция - Россия пройдет 7 сентября в турецком Трабзоне, контрольный матч Россия – Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.


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Теги: 
Сборная России по футболу  РФС  состав  футбол 

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