2 ноября. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал списпок игроков, которые будут вызваны для участия в ноябрьских матчах, сообщается на официальном сайте РФС.
На предстоящие матчи вызвано 28 игроков:
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Кроме того, еще шесть футболистов вошли в резервный список. Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. В список вошли: вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), полузащитники Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев, а также нападающий Федор Смолов (оба — «Локомотив»).
В ноябре сборная России по футболу проведет три матча. 12 ноября в Кишиневе россияне сыграют товарищеский матч против сборной Молдавии, 15 и 18 ноября в рамках Лиги Наций сборная России сыграет соответственно против сборных Турции и Сербии.
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