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Другое     25.10.2021 16:59

Назван состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

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Теги:  футбол  спорт 

25 октября. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Об это сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".

В расширенном списке 41 футболист:

Вратари:  Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт"), Илья Лантратов ("Химки").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Арсен Адамов ("Урал" Екатеринбург). 

Полузащитники:  Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив" Москва), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак" Москва), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Роман Ежов ("Крылья Советов" Самара).

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов" Самара).

Сборная России лидирует в своей отборочной группе. Для того, чтобы напрямую пробиться на чемпионат мира, россиянам достаточно набрать четыре очка.

11 ноября сборная России примет команду Кипра, а 14 ноября сыграет в Сплите с хорватами.

Актуальные новости спорта читайте в телеграм-канале "Ложа прессы".

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Теги: 
футбол  спорт 

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