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Другое
23.09.2020, 15:49
Названа дата презентации iPhone 12
23 сентября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple представит новый iPhone 12 на специальной презентации 13 октября, сообщает издание Apple Insider со ссылкой на источник. Также сообщается, что п...
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Другое
23.09.2020, 13:17
Товарищеский матч Швеция - Россия перенесен в Москву
23 сентября. Mossovetinfo.ru - Контрольный матч между футбольными сборными России и Швеции перенесен из шведского Сольне в Москву, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. ...
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Другое
22.09.2020, 17:18
Зайцев остается гендиректором ФК «Химки», Удодова, Анохина и Поляцкина в клубе не будет
22 сентября. Mossovetinfo.ru - Генеральным директором ФК «Химки» останется Александр Зайцев, Дмитрия Поляцкина, которого планировали назначить на это место, в клубе не будет, сообщает telegram-кана...