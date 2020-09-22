23 сентября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple представит новый iPhone 12 на специальной презентации 13 октября, сообщает издание Apple Insider со ссылкой на источник.



Также сообщается, что предварительные заказы на новые iPhone начнут принимать 16 октября.



По прогнозам компания представит одновременно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.



Ранее, 16 сентября, компания Apple представила «умные» часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также обновленные iPad и iPad Air.