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Другое     13.05.2019 10:46

Названа десятка самых продаваемых в России автомобилей с автоматической коробкой передач

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Теги:  автомобили  продажи  рейтинги 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десятку самых продаваемых в России автомобилей с автоматической трансмиссией по итогам продаж в I квартале 2019 года.

Первое место списка занял KIA Rio – с января по март было продано 16 тысяч автомобилей этой модели. На втором месте Hyundai Creta (12 тысяч машин) и Hyundai Solaris (10,1 тысяча автомобилей).

В десятку вошли также Toyota Camry, Volkswagen Polo, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи  рейтинги 

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