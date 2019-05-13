13 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали десятку самых продаваемых в России автомобилей с автоматической трансмиссией по итогам продаж в I квартале 2019 года.
Первое место списка занял KIA Rio – с января по март было продано 16 тысяч автомобилей этой модели. На втором месте Hyundai Creta (12 тысяч машин) и Hyundai Solaris (10,1 тысяча автомобилей).
В десятку вошли также Toyota Camry, Volkswagen Polo, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.
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