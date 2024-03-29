В Китае насчитывалось более 1,26 млн БПЛА к концу 2023 года

31 марта — Mossovetinfo.ru —— Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Китае увеличилось на 32 проц. в годовом исчислении до более чем 1,26 млн по состоянию на конец 2023 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР (УГА) — сообщает Синьхуа.



По данным УГА, в прошлом году БПЛА гражданского назначения налетали в стране в общей сложности более 23 млн часов.



УГА утвердило создание 17 пилотных зон для БПЛА гражданского назначения и трех испытательных баз, которые охватывают широкий спектр сценариев - от городов до островов.



По мнению экспертов, значительное увеличение количества БПЛА в Китае и создание пилотных зон для беспилотной авиации показывают, что низковысотная экономика становится "новым голубым океаном" в промышленном развитии страны.





Представители Министерства промышленности и информатизации КНР заявили, что сектор авиации общего назначения является основой низковысотной экономики, развитие которой будет обеспечено за счет инноваций, крупномасштабного применения, модернизации авиационных технологий и оборудования, а также создания новой модели развития авиации общего назначения с китайской спецификой.