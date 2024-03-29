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31.03.2024, 11:02
В Китае насчитывалось более 1,26 млн БПЛА к концу 2023 года
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Китае увеличилось на 32 проц. в го...
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Другое
30.03.2024, 08:12
На Солнце произошла вспышка высшего балла X
30 марта — Mossovetinfo.ru —— На Солнце ночью 29 марта произошла вспышка высшего балла X. Космические мониторы GOES заре...
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Другое
29.03.2024, 07:36
Нейросети "Яндекс браузера" выявили более 400 тыс. мошеннических сайтов
29 марта — Mossovetinfo.ru —— "Яндекс браузер" запустил возможность проверки безопасности сайтов при помощи нейросе...