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Другое     06.09.2018 14:32

Названы богатейшие семьи России

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Теги:  Forbes  рейтинги 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Российское издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших семей России на 2018 год.

Первое место в рейтинге занимает семейный клан Гуцериевых, чье суммарное состояние оценивается в 5,97 миллиарда долларов. На втором месте – семья Ротенбергов с состоянием в 4,85 миллиарда долларов. Третье место заняла семья Гапонцевых, чье состояние оценивается в 3,14 миллиарда долларов.

В десятку вошли также семья Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов), семья Рахимкуловых (1,7 миллиарда), братья Саркисовы (1,5 миллиарда), отец и сын Шамаловы (1,47 миллиарда), семейный клан Бажаевых (1,41 миллиарда), братья Магомедовы (1,4 миллиарда) и семья Зубицких (1,06 миллиарда).


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги 

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