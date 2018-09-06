6 сентября. Mossovetinfo.ru – Российское издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших семей России на 2018 год.



Первое место в рейтинге занимает семейный клан Гуцериевых, чье суммарное состояние оценивается в 5,97 миллиарда долларов. На втором месте – семья Ротенбергов с состоянием в 4,85 миллиарда долларов. Третье место заняла семья Гапонцевых, чье состояние оценивается в 3,14 миллиарда долларов.



В десятку вошли также семья Шаймиевых (2,48 миллиарда долларов), семья Рахимкуловых (1,7 миллиарда), братья Саркисовы (1,5 миллиарда), отец и сын Шамаловы (1,47 миллиарда), семейный клан Бажаевых (1,41 миллиарда), братья Магомедовы (1,4 миллиарда) и семья Зубицких (1,06 миллиарда).