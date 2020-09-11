 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Другое     11.09.2020 11:57

Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцинация  коронавирус  противопоказания 

11 сентября. Mossovetinfo.ru - «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова назвала болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса.

По словам Жемчугова, противопоказанием для прививки от коронавируса являются болезни, связанные с приемом иммунодепрессивных препаратов. Такие препараты используются, например, при лечении онкологии.

Кроме того, абсолютным противопоказанием для вакцинации от коронавируса являются аутоимунные и воспалительные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве 9 сентября. Вакцинация происходит в рамках пострегистрационных испытаний вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцинация  коронавирус  противопоказания 

Возврат к списку

Лента новостей

11:57 Другое Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от COVID-19

11:14 Общество МВД разыскивает женщину, сопровождавшую Навального в поездке по регионам

10:51 Город (Москва и область) Поезда из центра 4 месяца не будут останавливаться на станции метро «Каширская»

10:23 В мире В результате лесных пожаров в США погибли как минимум 23 человека

09:05 Город (Москва и область) Сбой в движении поездов произошел утром 11 сентября на МЦД-2

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru