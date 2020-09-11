11 сентября. Mossovetinfo.ru - «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова назвала болезни, при которых противопоказана вакцинация от коронавируса.



По словам Жемчугова, противопоказанием для прививки от коронавируса являются болезни, связанные с приемом иммунодепрессивных препаратов. Такие препараты используются, например, при лечении онкологии.



Кроме того, абсолютным противопоказанием для вакцинации от коронавируса являются аутоимунные и воспалительные заболевания, системные заболевания крови, красная волчанка.



Вакцинация от коронавируса началась в Москве 9 сентября. Вакцинация происходит в рамках пострегистрационных испытаний вакцины, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и специалистами Минобороны. Всего в испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе из возрастной группы 60+.