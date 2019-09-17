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Другое     17.09.2019 09:18

Названы крупнейшие частные компании России

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Теги:  Forbes  рейтинги  бизнес  частные компании 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, рейтинг опубликован на сайте издания.

В список вошли компании, более 50% которых контролируется частными лицами. Место в рейтинге определялось выручкой компании в 2018 году.

Первое место в списке заняла компания Лукойл, чья выручка в 2018 году составила 8036 миллиардов рублей. На втором месте Сургутнефтегаз с выручкой в 1867 миллиардов рублей), на третьем – X5 Retail Group которая в 2018 году заработала 1533 миллиарда рублей.

Целиком со списком крупнейших частных компаний России можно ознакомится здесь.


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги  бизнес  частные компании 

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