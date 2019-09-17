17 сентября, Mossovetinfo.ru – Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, рейтинг опубликован на сайте издания.
В список вошли компании, более 50% которых контролируется частными лицами. Место в рейтинге определялось выручкой компании в 2018 году.
Первое место в списке заняла компания Лукойл, чья выручка в 2018 году составила 8036 миллиардов рублей. На втором месте Сургутнефтегаз с выручкой в 1867 миллиардов рублей), на третьем – X5 Retail Group которая в 2018 году заработала 1533 миллиарда рублей.
Целиком со списком крупнейших частных компаний России можно ознакомится здесь.
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