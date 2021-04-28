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Другое     28.04.2021 19:23

Названы марки автомобилей, которые в России чаще всего покупают повторно

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Теги:  автомобили  продажи автомобилей  исследование 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Эксперты аналитического портала «Автостат» провели исследование автомобили каких марок россияне чаще всего покупают повторно.

Самыми преданными оказались водители отечественного бренда LADA – 44% водителей продукции АвтоВАЗа покупают автомобили этой марки повторно.

На втором месте автомобили марки Ford - повторно эту марку покупают более 40% водителей.

Повторно покупают автомобили Subaru, Toyota и Peugeot от 35 до 40% водителей.

Наконец, повторно покупают машины тех же марок от 30 до 35% водителей Renault, Mazda, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи автомобилей  исследование 

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