10 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты назвали четыре основные ошибки, которые допускают россияне при покупке подержанных автомобилей.



Главное – это доскональная проверка документов на машину. Продавец автомобиля и его владелец по ПТС должны быть одним лицом. Если же продает машину не официальный владелец, у него должна быть нотариально заверенная доверенность от хозяина машины. Если ее нет, от покупки лучше отказаться.



Перед покупкой подержанного авто надо проверить историю машины по базам, чтобы впоследствии не столкнуться с техническими или юридическими проблемами.



Осмотр автомобиля не стоит проводить в плохую погоду и в темное время суток.



Очень желательно перед покупкой провести тест-драйв приобретаемого автомобиля, чтобы оценить ее техническое состояние.