10 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты назвали четыре основные ошибки, которые допускают россияне при покупке подержанных автомобилей.
Главное – это доскональная проверка документов на машину. Продавец автомобиля и его владелец по ПТС должны быть одним лицом. Если же продает машину не официальный владелец, у него должна быть нотариально заверенная доверенность от хозяина машины. Если ее нет, от покупки лучше отказаться.
Перед покупкой подержанного авто надо проверить историю машины по базам, чтобы впоследствии не столкнуться с техническими или юридическими проблемами.
Осмотр автомобиля не стоит проводить в плохую погоду и в темное время суток.
Очень желательно перед покупкой провести тест-драйв приобретаемого автомобиля, чтобы оценить ее техническое состояние.
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