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Другое     21.09.2020 03:48

Названы основные причины блокировки SIM-карт

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Теги:  мобильная связь  блокировка 

21 сентября. Mossovetinfo.ru - Основной причиной блокировки SIM-карт в России является несоответствие паспортных данных в договоре и реального владельца карты, сообщил в интервью «Российской газете» замглавы Роскачества Илья Лоевский.

С 1 июня 2018 года согласно закону использовать SIM-карту может только тот человек, на которого оформлен договор. Поэтому в случае несовпадения паспортных данных, сотовый оператор может заблокировать SIM-карту.

Кроме того, SIM-карту могут заблокировать за рассылку спама в случае, если карта была перевыпущена без ведома владельца или украдена, а также при уходе баланса в «минус» или неиспользования SIM-карты в течение 6 месяцев.


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Карта места

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Теги: 
мобильная связь  блокировка 

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