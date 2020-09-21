21 сентября. Mossovetinfo.ru - Основной причиной блокировки SIM-карт в России является несоответствие паспортных данных в договоре и реального владельца карты, сообщил в интервью «Российской газете» замглавы Роскачества Илья Лоевский.



С 1 июня 2018 года согласно закону использовать SIM-карту может только тот человек, на которого оформлен договор. Поэтому в случае несовпадения паспортных данных, сотовый оператор может заблокировать SIM-карту.



Кроме того, SIM-карту могут заблокировать за рассылку спама в случае, если карта была перевыпущена без ведома владельца или украдена, а также при уходе баланса в «минус» или неиспользования SIM-карты в течение 6 месяцев.