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Другое     14.09.2020 14:30

Названы самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в 2020 году

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Теги:  автомобили  рейтинги  авторынок 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в период с января по август 2020 года.

Наиболее популярным автомобилем на вторичном российском авторынке стал Ford Focus – за 8 месяцев с января по август было продано 77,6 тысячи машин этой модели. На втором месте LADA 2114 – 76,7 тысячи машин. Третье место заняла Hyundai Solaris - с января по август было продано 70,1 тысячи подержанных машин этой марки.

Отмечается, что в июле и августе LADA 2114 не вошла в тройку самых популярных подержанных машин в России, оба раза третье место по количеству продаж заняла KIA Rio. Всего с начала года на вторичном рынке в России было продано 69,1 тысячи машин этой марки.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  рейтинги  авторынок 

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