14 сентября. Mossovetinfo.ru - Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в период с января по август 2020 года.



Наиболее популярным автомобилем на вторичном российском авторынке стал Ford Focus – за 8 месяцев с января по август было продано 77,6 тысячи машин этой модели. На втором месте LADA 2114 – 76,7 тысячи машин. Третье место заняла Hyundai Solaris - с января по август было продано 70,1 тысячи подержанных машин этой марки.



Отмечается, что в июле и августе LADA 2114 не вошла в тройку самых популярных подержанных машин в России, оба раза третье место по количеству продаж заняла KIA Rio. Всего с начала года на вторичном рынке в России было продано 69,1 тысячи машин этой марки.