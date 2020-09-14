14 сентября. Mossovetinfo.ru - Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в период с января по август 2020 года.
Наиболее популярным автомобилем на вторичном российском авторынке стал Ford Focus – за 8 месяцев с января по август было продано 77,6 тысячи машин этой модели. На втором месте LADA 2114 – 76,7 тысячи машин. Третье место заняла Hyundai Solaris - с января по август было продано 70,1 тысячи подержанных машин этой марки.
Отмечается, что в июле и августе LADA 2114 не вошла в тройку самых популярных подержанных машин в России, оба раза третье место по количеству продаж заняла KIA Rio. Всего с начала года на вторичном рынке в России было продано 69,1 тысячи машин этой марки.
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