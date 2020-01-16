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Другое     16.01.2020 13:48

Названы самые популярные новые машины на авторынке Москвы в 2019 году

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Теги:  автомобили  продажи  рейтинги 

16 января. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные модели легковых автомобилей на авторынке Москвы в 2019 году.

Всего в 2019 году в Москве было приобретено 238 тысяч новых автомобилей.

Самой популярной машиной на авторынке Москвы в прошлом году стал Volkswagen Polo - за год было продано 13,5 тысячи машин этой модели. На втором месте KIA Rio – 11,1 тысячи, на третьем – Hyundai Creta (8,4 тысячи).

В десятку самых популярных моделей вошли также Hyundai Solaris, Skoda Octavia, KIA Optima, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Skoda Rapid.


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Теги: 
автомобили  продажи  рейтинги 

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