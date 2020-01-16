16 января. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные модели легковых автомобилей на авторынке Москвы в 2019 году.



Всего в 2019 году в Москве было приобретено 238 тысяч новых автомобилей.



Самой популярной машиной на авторынке Москвы в прошлом году стал Volkswagen Polo - за год было продано 13,5 тысячи машин этой модели. На втором месте KIA Rio – 11,1 тысячи, на третьем – Hyundai Creta (8,4 тысячи).



В десятку самых популярных моделей вошли также Hyundai Solaris, Skoda Octavia, KIA Optima, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry и Skoda Rapid.