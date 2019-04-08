8 апреля. Mossovetinfo.ru – Стала известна десятка самых популярных в России купе и кабриолетов по итогам продаж в 2018 году, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».



На первом месте Mercedes-Benz E-Class – в 2018 году в России было продано более 1,5 тысячи таких машин. На втором месте BMW 4-Series – за год было продано 527 автомобилей этой модели. Третье место занимает еще одна немецкая машина - Mercedes-Benz С-Class – 487 проданных автомобилей.



В десятку вошли также Mercedes-Benz S-Class, Audi A5, Porsche 911, BMW 2-Series, Chevrolet Camaro, Audi TT и Infiniti Q60.