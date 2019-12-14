14 декабря. Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Первое место занял клип пуэрториканца Luis Fonsi на песню «Despacito», с 2010 года клип набрал 6,5 миллиарда просмотров. На втором месте клип британского поп-певца Ed Sheeran на песню «Shape of You» - 4,5 миллиарда просмотров за 10 лет. Замыкает тройку лидеров американский рэпер Wiz Khalifa с клипом «See You Again» - 4,3 миллиарда просмотров.
В десятку самых популярных клипов за 10 лет вошли также Mark Ronson «Uptown Funk», PSY «Gangnam Style», Justin Bieber «Sorry», Maroon 5 «Sugar», Katy Perry «Roar», OneRepublic «Counting Stars», Ed Sheeran «Thinking Out Loud».
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