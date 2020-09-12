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Другое
15.09.2020, 14:46
Названы самые угоняемые машины в России во время пандемии
15 сентября. Mossovetinfo.ru - Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в период с марта по август 2020 года, сообщает портал AUTONEWS.RU. Отмечаетс...
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Другое
14.09.2020, 14:30
Названы самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в 2020 году
14 сентября. Mossovetinfo.ru - Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в период с января по август 2020 года. Наиболее популярным...
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Другое
12.09.2020, 14:15
Проходит конкурс по ре-использованию Мавзолея Ленина
12 сентября. Mossovetinfo.ru - Союз архитекторов России проводит всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба союза. Прием зая...