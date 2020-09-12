15 сентября. Mossovetinfo.ru - Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в период с марта по август 2020 года, сообщает портал AUTONEWS.RU.



Отмечается, что в период режима самоизоляции количество автоугонов в России резко снизилось. Этому способствовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, в том числе введение пропускного режима, усиление постов ДПС, а также тот факт, что многие люди уехали на дачи. Однако, с отменой ограничений количество автоугонов вновь начало расти, хотя еще и не достигло докоронавирусных значений.



В тоже время, отмечается, что теперь угонщики стали чаще угонять недорогие марки автомобилей. Эксперты связывают этот факт с тем, что из-за коронавируса сократились поставки автозапчастей, а цены на них выросли.



Самыми угоняемыми моделями в период с марта по август 2020 года стали Toyota RAV4 (14% от общего числа угнанных машин) и Toyota Camry (13%).



Далее с большим отрывом отрывом находятся Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage - каждая из этих марок составляет 5% от общего числа угнанных машин.



В десятку вошли также Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).