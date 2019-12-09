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Другое
10.12.2019, 11:56
Названы соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020
10 декабря. Mossovetinfo.ru – Стали известны соперники сборной России по футболу по контрольным матчам в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС. Сообщаетс...
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Другое
10.12.2019, 09:44
C 2020 мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов
10 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах старых смартфонов в связи с прекращением поддержки на старых операционных системах, сообщает Daily Mail...
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Другое
09.12.2019, 13:22
Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет
9 декабря. Mossovetinfo.ru – Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно одобрил рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию на 4 года от участия во всех межд...