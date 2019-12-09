10 декабря. Mossovetinfo.ru – Стали известны соперники сборной России по футболу по контрольным матчам в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС.



Сообщается, что в марте сборная России на выезде сыграет со сборными Швеции (28 марта) и сборной Молдовы (31 марта). 2 июня россияне также в гостях сыграют со сборной Польши, а 6 июня примут дома сборную Сербии.



Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России сыграет со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.