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Другое     10.12.2019 11:56

Названы соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020

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Теги:  футбол  Сборная России по футболу  подготовка  товарищеские матчи 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Стали известны соперники сборной России по футболу по контрольным матчам в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщается на официальном сайте РФС.

Сообщается, что в марте сборная России на выезде сыграет со сборными Швеции (28 марта) и сборной Молдовы (31 марта). 2 июня россияне также в гостях сыграют со сборной Польши, а 6 июня примут дома сборную Сербии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России сыграет со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.


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Карта места

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Теги: 
футбол  Сборная России по футболу  подготовка  товарищеские матчи 

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