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Другое     17.09.2020 12:33

Названы цены на Sony PlayStation 5

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Теги:  Sony  приставка  PlayStation 5  продажа  цены 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Стали известны цены, по которым новая игровая консоль Sony PlayStation 5 будет продаваться в России, о ценах было объявлено в ходе онлайн-презентации новой консоли.

PlayStation 5 будет продаваться в двух вариантах: с дисководом и без. Модель с дисководом будет стоить 46 999 рублей, без дисковода - 37 999 рублей.

В официальном микроблоге компании в Twitter также сообщается, что продажи PlayStation 5 стартуют в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее с 12 ноября, в других странах (в том числе в России) - с 19 ноября.


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Теги: 
Sony  приставка  PlayStation 5  продажа  цены 

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