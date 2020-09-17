17 сентября. Mossovetinfo.ru - Стали известны цены, по которым новая игровая консоль Sony PlayStation 5 будет продаваться в России, о ценах было объявлено в ходе онлайн-презентации новой консоли.



PlayStation 5 будет продаваться в двух вариантах: с дисководом и без. Модель с дисководом будет стоить 46 999 рублей, без дисковода - 37 999 рублей.



В официальном микроблоге компании в Twitter также сообщается, что продажи PlayStation 5 стартуют в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее с 12 ноября, в других странах (в том числе в России) - с 19 ноября.