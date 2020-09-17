17 сентября. Mossovetinfo.ru - Стали известны цены, по которым новая игровая консоль Sony PlayStation 5 будет продаваться в России, о ценах было объявлено в ходе онлайн-презентации новой консоли.
PlayStation 5 будет продаваться в двух вариантах: с дисководом и без. Модель с дисководом будет стоить 46 999 рублей, без дисковода - 37 999 рублей.
В официальном микроблоге компании в Twitter также сообщается, что продажи PlayStation 5 стартуют в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее с 12 ноября, в других странах (в том числе в России) - с 19 ноября.
12:52 Власть Оснований для слухов об усилении ограничений из-за COVID-19 сейчас нет - Кремль
12:33 Другое Названы цены на Sony PlayStation 5
11:40 Происшествия Против главы центра подготовки сборных команд России Кравцова возбудили уголовное дело
10:59 Город (Москва и область) Сильный ветер и грозовые дожди ожидаются в Москве 17 сентября
10:47 В России Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос